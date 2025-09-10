Вероника Зонабенд: Рубен твердо верит в лучший мир

«Если хочешь сделать мир лучше, нужно быть готовым принимать сложные решения, брать на себя ответственность за них, не бояться неудач и уметь восстанавливаться после них».

Эти слова Рубена Варданяна процитировала донор Армянского образовательного фонда (Armenian Educational Foundation-AEF) и международный консультант в cфере образования Алис Петросян, выступая на мероприятии в Лос-Анджелесе, посвященном 75-летию AEF.

Она вручила супруге Рубена Варданяна Веронике Зонабенд премию Educational Visionaries Award Армянского образовательного фонда.

«Рубен Варданян и Вероника Зонабенд посвятили свою жизнь тому, чтобы делать мир лучше. С большой в сердце констатирую, что Рубен Варданян уже два года находится в бакинской тюрьме. Мы молимся о его скорейшем освобождении», - сказала Алис Петросян.

Вероника Зонабенд заявила, что, хоть и родилась в русско-еврейской семье, «считаю себя армянкой по собственному выбору (Armenian by choice)».

«Страсть и любовь Рубена к достижению перемен в Армении вдохновили меня разделить с ним этот путь. Мир переживает сегодня глубокие перемены, и системы, на которые мы когда-то полагались, рушатся. Мы с Рубеном родом из региона, где стабильность всегда была редкостью, и наше поколение переживало похожие потрясения и в прошлом. Но мы точно знаем, что образование - это катализатор личностного роста. От наших родителей мы узнали истинную ценность образования и знаем, что это единственное, что никто и никогда не сможет у нас отнять.

Вероника Зонабенд Фото: Armenian Educational Foundation

Хотя армяне издавна разбросаны по всему миру, благодаря единству и передаче знаний из поколения в поколение мы сохраняем связи. Образование и общие ценности - невидимые нити, связывающие нас.

Сегодня мы вновь стоим на пороге новой эпохи. Но наше понимание важности человеческих ценностей и объединяющих уз остаётся неизменным. 75-летие Армянского образовательного фонда свидетельствует о том, что наш народ считает образование залогом лучшего будущего.

Чем бы вы ни занимались в жизни, это надо делать это с душой и любовью. Хотя Рубен сегодня лишён свободы в силу жестоких и несправедливых обстоятельств, он твёрдо верит в лучший мир».