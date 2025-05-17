Московский Институт стран Азии и Африки будет готовить специалистов по арменистике

Ереван /Медиамакс/. Институт стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета объявляет набор студентов по программе бакалавриата с углублённым изучением арменистики.

«Актуальность возрождения данного направления подготовки специалистов обусловлена возрастающим интересом к Южному Кавказу и всё большей вовлеченностью региона в международную геополитическую повестку.

В рамках учебной программы студенты изучат историю региона, овладеют армянским и древнеармянским (грабар) языками, ознакомятся с памятниками армянской литературы, историей религии и другими дисциплинами, в том числе другими языками Южного Кавказа.В качестве второго основного языка предлагается турецкий язык. Дополнительные языки по выбору учащегося – персидский язык (фарси) либо азербайджанский», - говорится в сообщении Института

Отмечается, что студенты смогут принять участие в летних школах, пройти стажировку в Ереванском государственном университете, участвовать в обменных программах Российско-Армянского университета, исследовать архивы Матенадарана.

«По окончании программы выпускники Института будут привлечены для профессиональной деятельности в государственных органах (Администрация президента России, правительство, МИД и министерство обороны РФ), в международных и региональных корпорациях и организациях, средствах массовой информации», - говорится в соообщении.

Форма обучения - очная.

Для более подробной информации пишите на адрес ccca.iaas@org.msu.ru, телефон: +7 925 7939539.