Московский Институт стран Азии и Африки будет готовить специалистов по арменистике - Mediamax.am

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Московский Институт стран Азии и Африки будет готовить специалистов по арменистике


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Ереван /Медиамакс/. Институт стран Азии и Африки (ИСАА) Московского государственного университета объявляет набор студентов по программе бакалавриата с углублённым изучением арменистики.

«Актуальность возрождения данного направления подготовки специалистов обусловлена возрастающим интересом к Южному Кавказу и всё большей вовлеченностью региона в международную геополитическую повестку.

 

В рамках учебной программы студенты изучат историю региона, овладеют армянским и древнеармянским (грабар) языками, ознакомятся с памятниками армянской литературы, историей религии и другими дисциплинами, в том числе другими языками Южного Кавказа.В качестве второго основного языка предлагается турецкий язык. Дополнительные языки по выбору учащегося – персидский язык (фарси) либо азербайджанский», - говорится в сообщении Института

 

Отмечается, что студенты смогут принять участие в летних школах, пройти стажировку в Ереванском государственном университете, участвовать в обменных программах Российско-Армянского университета, исследовать архивы Матенадарана.

 

«По окончании программы выпускники Института будут привлечены для профессиональной деятельности в государственных органах (Администрация президента России, правительство, МИД и министерство обороны РФ), в международных и региональных корпорациях и организациях, средствах массовой информации», - говорится в соообщении.

 

Форма обучения - очная.

 

Для более подробной информации пишите на адрес ccca.iaas@org.msu.ru, телефон: +7 925 7939539.

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