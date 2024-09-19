Комитет по правам детей ООН обеспокоен ухудшением показателей посещаемости школ в Армении - Mediamax.am

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Комитет по правам детей ООН обеспокоен ухудшением показателей посещаемости школ в Армении


Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. Комитет по правам детей ООН выразил серьезную обеспокоенность ухудшением показателей посещаемости школ в Армении.

Комитет по правам детей ООН опубликовал сегодня заключения относительно 6 стран – Аргентины, Армении, Бахрейна, Израиля, Мексики и Туркменистана.

 

«Комитет приветствовал принятый в Армении в 2021 году закон о правах людей с ограниченными возможностями и Программу социальной интеграции людей с ограниченными возможностями на 2023–2027 годы, но по-прежнему обеспокоен тем, что, несмотря на некоторые положительные тенденции, дети с ограниченными возможностями продолжают сталкиваться с трудностями. Комитет рекомендует разработать эффективную систему оценки, чтобы облегчить доступ детей со всеми видами инвалидности к услугам, включая образование, здравоохранение, социальную защиту и поддержку.

 

Комитет серьезно обеспокоен ухудшением показателей набора и посещаемости школ, особенно в старших классах средней школы, и снижением результатов обучения – таких как отсутствие минимальных навыков чтения. Он призвал Армению обеспечить, чтобы все девочки и мальчики получали справедливое и качественное начальное и среднее образование», - говорится в сообщении.

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