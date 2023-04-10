Армен Дарбинян не примет участия в выборах ректора Армяно-Российского университета - Mediamax.am

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Армен Дарбинян не примет участия в выборах ректора Армяно-Российского университета


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Ереван /Медиамакс/. Ректор Армяно-Российского университета Армен Дарбинян заявил сегодня, что не будет участвовать в предстоящих выборах ректора.

«14 мая этого года истекает срок моих полномочий на должности ректора Армяно-Российского университета.

 

Я обратился к соучредителям университета (правительствам Армении и России), выразив готовность быть переизбранным еще на один на пятилетний срок и попросив их поддержки. Однако я не получил поддержки ни с одной из сторон. Полагаю, что в новой геополитической ситуации возникли новые проблемы, для решения которых моя кандидатура не самая лучшая. Полностью согласен со сторонами в этом смысле.

 

А это означает одно: я не буду участвовать в предстоящих выборах, несмотря на то, что был выдвинут в качестве единого кандидата всем коллективом университета.

 

Мне остается поблагодарить правительства Армения и России за прекрасную возможность вести конструктивную научную работу в течение 21,5 лет. В результате мы имеем университет, созданный с нуля и признанный лучшим вузом Армении в международных рейтингах», - сказал Армен Дарбинян.

 

Он не исключил, что создаст частный университет.

 

«Это потребует солидных финансовых вложений, и я открыт для содержательных и интересных предложений», - сказал Армен Дарбинян.

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Армен Дарбинян не примет участия в выборах ректора Армяно-Российского университета
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