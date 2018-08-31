Главное на «Лсаране» - невероятная атмосфера открытости

Медиамакс несколько раз уже рассказывал об образовательно-культурно-развлекательной конференции «Лсаран», который является армянским вариантом еврейского «Лимуда». В этом году конференция проводится 7-9 сентября в Подмосковье. Это уже четвертый «Лсаран», что свидетельствует об успехе инициативы. Мы побеседовали с одной из основательниц «Лсарана», членом попечительского совета благотворителого фонда City of Smile, фандрайзером Агнессой Саргсян, попросив представить промежуточные итоги проделанной работы.
Главное не цифры, а атмосфера
Цифры говорят сами за себя. На самом посещаемом «Лсаране» в 2016 году было более четырехсот человек. Всего за четыре года около 100 спикеров выступили в качестве участников панельных дискуссий, организаторов мастер-классов или лекторов. Сейчас в нашей команде уже более 30 человек, и она расширяется, а ведь мы начинали только вшестером.
В любом случае, главный для нас результат - не цифры, а невероятная атмосфера, которая уже традиционно ждет участников на «Лсаране». Людям нужна возможность провести время с друзьями, проявить себя в интеллектуальных играх, потанцевать, послушать хорошие лекции - и все это вместе с семьей. Наверное, тот момент, для которого мы каждый год несколько месяцев готовим «Лсаран», случается вечером в субботу, накануне окончания конференции, когда уже после всех лекций и детской программы начинается концерт, и люди за считанные секунды сносят руками стулья по разным углам, чтобы начать плясать «а-ля кочари». Это наивысший момент счастья для команды.
На текущий момент самым большим своим достижением мы считаем то, что все это множество составляющих частей - аудитория, спикеры, концепция, организация – успешно работает. И второе: атмосфера в команде и сохранность принципов равенства и плюрализма мнений.
Как все начиналось
Сначала была идея, много лет вынашиваемая двумя членами нашей команды - Анаит Антонян и Евгения Терян. Претворить идею в жизнь получилось благодаря Нареку Теряну. Управленец с большим опытом объединения людей в бизнес группы, Нарек смог собрать настоящую рабочую команду. Идея без команды и реализации так и осталась бы идеей!
Начинать «Лсаран» с четырехдневного формата, как у «Лимуда», было бы неправильно.
Мы решили основываться на базовых принципах «Лимуда» и по умолчанию принять, что нет начальников и подчиненных - это прежде всего волонтерская работа. Все спорные моменты решаются голосованием: иногда это выматывает, но только так по факту выглядит работа в интересах сообщества.
Мы начали привлекать людей на первый «Лсаран», когда в сообществе еще никто не знал, что это такое и зачем туда ехать. Я сама провела более двухсот встреч только в начале 2015 года и каждому рассказывала, почему нужно ехать на «Лсаран». Отвечать на все вопросы нужно было, встречаясь лично с каждым потенциальным участником, а с потенциальными донорами так и вовсе заводить длительные отношения и включать их в процесс разработки мероприятия.
Сейчас уже не вспомнить, сколько таких персональных встреч и лекций мы провели, чтобы на первую конференцию «Лсаран» приехали 300 участников и 30 спикеров. Сложнее всего было привлечь именно гостей - тех, кто оплатит полное участие и останется на ночь. Мы понимали, что нужно ориентироваться на участников в возрасте 25-30 лет: они уже не студенты, но еще хотят учиться.
Нужно было также придумать название, которое передавало бы смысл конференции, и в то же время произносилось просто и на других языках. Это был сложный процесс, мы выбирали из разных армянских слов, но мама Нарека Теряна предложила название «Лсаран», которое было принято большинством голосов.
Интересная статистика
Оказалось, что на «Лсаране» самым большим успехом пользуются темы, которые относятся к бизнес, психологии и социологии. Также хорошо заходят исторические темы, но это напрямую зависит от спикера. Участники идут либо на селебрити, либо на интересную тему. Но во второй раз, как показывает опыт, аудитория всегда собирается на хорошего лектора - профессионала, который может эффективно и иллюстративно донести информацию.
Мы проводим образовательную семейную конференцию вне политики, собирая сообщество на конкретное мероприятие - познакомиться друг с другом и пообщаться. Цели две – получить знания и составить полезные знакомства.
«Лсаран» в Армении?
Да, у нас есть план в 2019 году провести конференцию в Армении. Если нам ничто не помешает. Возможно, позже мы сделаем «Лсаран» где-то еще, но это напрямую зависит от команды, которая захочет реализовывать мероприятие в новой локации.
Еще один «Лсаран»
В соцсетях активно рекламируется еще один «Лсаран», который пройдет в конце октября. Дело в том, что один из семи членов команды - Евгения Терян - решила отделиться и делать свой проект. Совершенно реалистичная ситуация, знаете ли. И армян, слава Богу, хватит на всех. Для нас же, оставшихся, «Лсаран» - не проект, мы слово «проект» не любим. Это сообщество. А сообщество не может принадлежать кому-то одному.
Что новенького?
В этом году у нас впечатляющий состав спикеров, среди них много людей, которых не знает широкая публика, но они известны в узких кругах, и их лекции будут вскрывать определенные темы - миграцию, санкции, современное отношение к религии. Ожидается провокационная дискуссия на гендерную тему, плюс мы тестируем формат флешмоба для гостей... Регистрируйтесь - узнаете первыми! ;)
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