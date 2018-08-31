Главное на «Лсаране» - невероятная атмосфера открытости

Медиамакс несколько раз уже рассказывал об образовательно-культурно-развлекательной конференции «Лсаран», который является армянским вариантом еврейского «Лимуда». В этом году конференция проводится 7-9 сентября в Подмосковье. Это уже четвертый «Лсаран», что свидетельствует об успехе инициативы. Мы побеседовали с одной из основательниц «Лсарана», членом попечительского совета благотворителого фонда City of Smile, фандрайзером Агнессой Саргсян, попросив представить промежуточные итоги проделанной работы.



Главное не цифры, а атмосфера



Цифры говорят сами за себя. На самом посещаемом «Лсаране» в 2016 году было более четырехсот человек. Всего за четыре года около 100 спикеров выступили в качестве участников панельных дискуссий, организаторов мастер-классов или лекторов. Сейчас в нашей команде уже более 30 человек, и она расширяется, а ведь мы начинали только вшестером.



В любом случае, главный для нас результат - не цифры, а невероятная атмосфера, которая уже традиционно ждет участников на «Лсаране». Людям нужна возможность провести время с друзьями, проявить себя в интеллектуальных играх, потанцевать, послушать хорошие лекции - и все это вместе с семьей. Наверное, тот момент, для которого мы каждый год несколько месяцев готовим «Лсаран», случается вечером в субботу, накануне окончания конференции, когда уже после всех лекций и детской программы начинается концерт, и люди за считанные секунды сносят руками стулья по разным углам, чтобы начать плясать «а-ля кочари». Это наивысший момент счастья для команды.



На текущий момент самым большим своим достижением мы считаем то, что все это множество составляющих частей - аудитория, спикеры, концепция, организация – успешно работает. И второе: атмосфера в команде и сохранность принципов равенства и плюрализма мнений.



Как все начиналось



Сначала была идея, много лет вынашиваемая двумя членами нашей команды - Анаит Антонян и Евгения Терян. Претворить идею в жизнь получилось благодаря Нареку Теряну. Управленец с большим опытом объединения людей в бизнес группы, Нарек смог собрать настоящую рабочую команду. Идея без команды и реализации так и осталась бы идеей!



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