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Команда ЕГУ удостоилась медалей на международном конкурсе по математике



Ереван /Медиамакс/. Все четверо участников команды Ереванского государственного университета (ЕГУ) вернулись с медалями с Международного студенческого конкурса по математике (IMC), проходившего в Болгарии.

Золодых медалей были удостоены Арсен Амбарцумян, Геворк Мнацаканян и Альберт Геворкян, а Ваагн Алтунян получил серебряную медаль.

Руководителем команды выступал Карен Керян.

Команда ЕГУ заняла четвертое место среди 70 университетов.

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