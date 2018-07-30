Команда ЕГУ удостоилась медалей на международном конкурсе по математике

Ереван /Медиамакс/. Все четверо участников команды Ереванского государственного университета (ЕГУ) вернулись с медалями с Международного студенческого конкурса по математике (IMC), проходившего в Болгарии.
Золодых медалей были удостоены Арсен Амбарцумян, Геворк Мнацаканян и Альберт Геворкян, а Ваагн Алтунян получил серебряную медаль.
Руководителем команды выступал Карен Керян.
Команда ЕГУ заняла четвертое место среди 70 университетов.
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