Папикян и Лариджани обсудили ситуацию вокруг Ирана - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
26 Февраль 2026
424 просмотров

Папикян и Лариджани обсудили ситуацию вокруг Ирана


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился сегодня в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, перспектив развития армяно-иранского двустороннего сотрудничества. 

 

Сурен Папикян подчеркнул необходимость разрешения ситуации вокруг Ирана дипломатическим путем. Собеседники затронули также вопросы среды безопасности, сформировавшейся вокруг Армении и Ирана», - сообщил пресс-секретарь минобороны Армении.




Лента новостей

Специальные репортажи | Февраль 25, 2026 17:43
Арцахский хор «Мракац»: тишина после исхода

Армия и Полиция | Февраль 25, 2026 16:42
Папикян и Лариджани обсудили ситуацию вокруг Ирана

Внешняя политика | Февраль 25, 2026 13:23
Армения воздержались при голосовании по антироссийской резолюции
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026