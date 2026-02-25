Папикян и Лариджани обсудили ситуацию вокруг Ирана

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился сегодня в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности, перспектив развития армяно-иранского двустороннего сотрудничества.

Сурен Папикян подчеркнул необходимость разрешения ситуации вокруг Ирана дипломатическим путем. Собеседники затронули также вопросы среды безопасности, сформировавшейся вокруг Армении и Ирана», - сообщил пресс-секретарь минобороны Армении.