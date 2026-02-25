Главы оборонных ведомств Армении и Ирана обсудили региональную ситуацию

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян в Тегеране встретился с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, бригадным генералом Азизом Насирзаде.

«Министры высоко оценили уровень армяно-иранского сотрудничества в оборонной сфере, выразили решимость продолжать работу по развитию двусторонних отношений, а также обсудили ряд вопросов, касающихся взаимодействия. Собеседники также обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся региональной и международной безопасности», - сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Арам Торосян.