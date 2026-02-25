Министр обороны Армении находится с официальным визитом в Иране - Mediamax.am

26 Февраль 2026
585 просмотров

Министр обороны Армении находится с официальным визитом в Иране


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян находится с официальным визитом в Иране.

Об этом сообщает пресс-секретарь министерства Арам Торосян.

 

Он сообщил, что «24 февраля в министерстве обороны и поддержки вооруженных сил Ирана состоялась торжественная церемония встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна с участием военного оркестра и почетного караула».

 

Визит проходит на фоне накапливания Соединенными Штатами крупных военных сил в регионе - американские официальные лица не исключают возможности нанесения ударов по Ирану.




