ЕС выделил Вооруженным силам Армении 20 млн евро - Mediamax.am

31 Январь 2026
ЕС выделил Вооруженным силам Армении 20 млн евро


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Совет Европейского союза принял решение выделить Армении 20 млн евро в рамках Европейского механизма содействия миру.

Как говорится в решении, средства будут направлены для укрепления материально-технических возможностей Вооруженных сил Армении с акцентом на защиту гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

 

«Это также ускорит достижение оперативной совместимости Вооруженных сил Армении в случае возможного будущего участия в международных военных миссиях и операциях, включая те, которые разворачиваются под эгидой ЕС», - отмечается в решении.

 

Таким образом, общий объем средств, выделяемых Армении в рамках Европейского механизма содействия миру, составил 30 млн евро.

 

«Это еще один шаг на пути к более тесному сотрудничеству между ЕС и Арменией в области безопасности и обороны. Таким образом ЕС демонстрирует свою приверженность дальнейшей поддержке устойчивости Армении, что способствует стабильности, миру и безопасности всего региона», - заявила Высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

