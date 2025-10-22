С 1 января срок срочной военной службы составит 1,5 года - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
22 Октябрь 2025
С 1 января срок срочной военной службы составит 1,5 года


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что с 1 января будет сокращен срок срочной военной службы.

«Планировалось, что это положение вступит в силу с летнего призыва 2026 года, но сегодня мы обсудили это с министром обороны и на предыдущем заседании с нашими коллегами в парламенте, и решили, что закон вступит в силу раньше - с 1 января 2026 года.

 

С зимнего призыва 2026 года срок обязательной двухлетней военной службы в Армении составит 1,5 года», - заявил Никол Пашинян в коротком видеообращении, опубликованном в Facebook.

Комментарии

