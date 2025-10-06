Доклад комиссии, изучавшей причины войны 2020 года, отправят в архив

Ереван /Медиамакс/. Доклад комиссии, изучавшей причины и обстоятельства войны 2020 года, будет отправлен в архив Национального Собрания.
Об этом сообщил сегодня Pastinfo.am пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян. Он сообщил, что доклад не может быть включен в повестку пленарных заседаний парламента из-за нарушения сроков.
Пресс-секретарь спикера парламента добавил, что с докладом могут ознакомиться все депутаты, имеющие соответствующий допуск к секретным материалам.
Ранее председатель комиссии Андраник Кочарян заявлял, что если доклад существует, то он должен быть включен в повестку пленарного заседания парламента в соответствии с законом «О Регламенте Национального Собрания».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.