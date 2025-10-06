Доклад комиссии, изучавшей причины войны 2020 года, отправят в архив

Ереван /Медиамакс/. Доклад комиссии, изучавшей причины и обстоятельства войны 2020 года, будет отправлен в архив Национального Собрания.

Об этом сообщил сегодня Pastinfo.am пресс-секретарь спикера парламента Мовсес Арутюнян. Он сообщил, что доклад не может быть включен в повестку пленарных заседаний парламента из-за нарушения сроков.

Пресс-секретарь спикера парламента добавил, что с докладом могут ознакомиться все депутаты, имеющие соответствующий допуск к секретным материалам.

Ранее председатель комиссии Андраник Кочарян заявлял, что если доклад существует, то он должен быть включен в повестку пленарного заседания парламента в соответствии с законом «О Регламенте Национального Собрания».