Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Армении стартовали совместные армяно-американские военные учения «Eagle Partner-2025», которые продлятся до 20 августа.

Министерство обороны Армении сообщило, что в учениях участвуют военнослужащие миротворческой бригады Вооружённых сил Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

«Основными целями учений являются повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также укрепление боеготовности миротворческого подразделения Армении.

В рамках учений также отрабатываются вопросы подготовки и выполнения миротворческих задач с акцентом на процедуры медицинской эвакуации», - говорится в сообщении министерства обороны Армении.

В торжественной церемонии открытия учений приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Эдвард Асрян, посол США в Армении Кристина Куинн, высокопоставленные военнослужащие и гости.