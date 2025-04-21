От азербайджанского огня пострадал один из домов в Хознаваре

Ереван /Медиамакс/. Подразделения ВС Азербайджана обстреляли населенный пункт Хознавар Сюникской области.

Министерство обороны Армении сообщило, что в результате обстрела был поврежден солнечный водонагреватель, установленный на крыше одного из жилых домов села.

Пострадавших нет.

«Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и дать публичные объяснения. Напомним, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный армяно-азербайджанский механизм по расследованию случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, на что Азербайджан до сих пор не отреагировал», - говорится в сообщении минобороны Армении.