От азербайджанского огня пострадал один из домов в Хознаваре

Ереван /Медиамакс/. Подразделения ВС Азербайджана обстреляли населенный пункт Хознавар Сюникской области.
Министерство обороны Армении сообщило, что в результате обстрела был поврежден солнечный водонагреватель, установленный на крыше одного из жилых домов села.
Пострадавших нет.
«Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хознаваре и дать публичные объяснения. Напомним, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный армяно-азербайджанский механизм по расследованию случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них, на что Азербайджан до сих пор не отреагировал», - говорится в сообщении минобороны Армении.
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