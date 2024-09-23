Завершен очередной этап программы Phoenix Platoon

Ереван /Медиамакс/. С 9 по 20 сентября представители Национальной гвардии Канзаса провели в Армении очередной этап обучения сержантского состава Вооруженных сил Армении.
В сообщении посольства США говорится, что программа Phoenix Platoon «реализуется уже 8 лет, основное внимание уделяется формированию профессионального сержантского состава и представлению лучших практик планирования и лидерства».
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