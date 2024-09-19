СК: Граждане Армении обучались в России для осуществления захвата власти

Ереван /Медиамакс/. Следственный комитет Армении заявил сегодня, что несколько граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха «создали условия для захвата власти в Армении и узурпации полномочий правительства Армении путем применения насилия».

В сообщении Следственного комитета, в частности, говорится:

«Граждане Армении С.Г., А.Э., А.Х., Е.С., А.С., а также бывшие жители Нагорного Карабаха А.М. и А.С., по предварительному согласию с другими лицами, личности которых пока не установлены, в составе группы, готовились к захвату власти и сознательно создали условия для узурпации полномочий правительства Армении с примением насилия и угрозы применения насилия.

В частности, в течение 2024 года были завербованы граждане Армении и бывшие жители Нагорного Карабаха, которым выплачивалось 220 000 российских рублей в месяц для прохождения трехмесячных сборов в России, в течении которых они должны были ознакомиться с новым тяжелым вооружением, обучиться навыкам его применения под предлогом несения боевого дежурства после возвращения в Армению, а также для передачи знаний другим лицам.

Завербованные лица отдельными группами были отправлены в город Ростов-на-Дону в Российской Федерации, затем – переправлены в другое место, где прошли предварительную проверку, в том числе - на полиграфе, для выяснения их личных качеств и политических взглядов, а также взаимоотношений с правоохранительными органами Армении. После предварительной проверки члены преступной группировки разместили завербованных лиц на военной базе «Арбат», после чего проводили с ними занятия по ведению боя внутри зданий.

Им сообщили, что цель занятий - вернуться в Армению и свергнуть действующую власть.

После того, как некоторые из заевербованных выступили против этих заявлений и отказалась участвовать в готовящемся в Армении вооруженном перевороте, С.Г. и А.Е. отправились к месту дислокации с целью устранить возникшие разногласия и довести до конца преступный замысел. Чтобы продолжить подготовку, они пытались формально отрицать тот факт, что сборы организованы с целью захвата власти в Армении. Однако часть завербованных лиц отказалась от продолжения занятий и вернулась в Армению, а С.Г. и другие члены преступной группировки не довели до конца преступный замысел по независящим от них обстоятельствам.

В отношении 7 человек возбуждено уголовное преследование. Трое из них задержаны, четверо объявлены в розыск.

Задержанным предъявлены обвинения, в суд были представлены ходатайства об аресте, которые были удовлетворены.

Предпринимаются активные меры по установлению личностей других членов преступной группировки».