Российские МиГ-29 провели учебно-тренировочные полеты в Армении - Mediamax.am

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Российские МиГ-29 провели учебно-тренировочные полеты в Армении



Ереван /Медиамакс/. Экипажи дислоцированных в Армении российских многоцелевых истребителей МиГ-29 провели учебно-тренировочные полеты, в рамках которых совершенствовали навыки управления самолетами.

 

«Экипажи отработали элементы простого, сложного и высшего пилотажа над аэродромом «Эребуни». Также летчики совершили полеты в горной местности, отработали взаимодействие с группами руководства полетами», - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

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