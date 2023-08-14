Российские МиГ-29 провели учебно-тренировочные полеты в Армении

Ереван /Медиамакс/. Экипажи дислоцированных в Армении российских многоцелевых истребителей МиГ-29 провели учебно-тренировочные полеты, в рамках которых совершенствовали навыки управления самолетами.
«Экипажи отработали элементы простого, сложного и высшего пилотажа над аэродромом «Эребуни». Также летчики совершили полеты в горной местности, отработали взаимодействие с группами руководства полетами», - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа Вооруженных сил РФ.
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