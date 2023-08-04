Бывший мэр Еревана назначен замминистра обороны Армении - Mediamax.am

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Бывший мэр Еревана назначен замминистра обороны Армении


Фото: armeniasputnik.am


Ереван /Медиамакс/. Решением премьер-министра Никола Пашиняна Грачья Саргсян назначен заместителем министра обороны Армении.

Другим решением Грачья Саргсян освобожден с должности советника премьер-министра.

 

С декабря 2021 года до марта 2023 года Грачья Саргсян был мэром Еревана.

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