Армения, Греция и Кипр провели оборонные консультации

Ереван /Медиамакс/. 5 июля на Кипре состоялись трехсторонние оборонные консультации Армении, Греции и Кипра.

По сообщению министерства обороны Армении, стороны подтвердили готовность предпринимать совместные шаги для укрепления обороноспособности и военной безопасности трех стран.

По итогам консультаций была подписана ежегодная программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая ряд мероприятий в Армении, Греции и на Кипре.