Армения, Греция и Кипр провели оборонные консультации - Mediamax.am

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Армения, Греция и Кипр провели оборонные консультации


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. 5 июля на Кипре состоялись трехсторонние оборонные консультации Армении, Греции и Кипра.

По сообщению министерства обороны Армении, стороны подтвердили готовность предпринимать совместные шаги для укрепления обороноспособности и военной безопасности трех стран.

 

По итогам консультаций была подписана ежегодная программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая ряд мероприятий в Армении, Греции и на Кипре.

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