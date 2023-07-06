Армения, Греция и Кипр провели оборонные консультации

Ереван /Медиамакс/. 5 июля на Кипре состоялись трехсторонние оборонные консультации Армении, Греции и Кипра.
По сообщению министерства обороны Армении, стороны подтвердили готовность предпринимать совместные шаги для укрепления обороноспособности и военной безопасности трех стран.
По итогам консультаций была подписана ежегодная программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая ряд мероприятий в Армении, Греции и на Кипре.
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