Азербайджанские пограничники попытались разместить свой флаг на территории Армении

Ереван /Медиамакс/. Пограничная служба СНБ Армении сообщила, что сегодня группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвижения.

«15 июня около 08:40 группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Армении.

В результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка установки флага на территории Армении», - говорится в сообщении СНБ.

По состоянию на 10:00 ситуация относительно стабильная.

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что «в результате обстрела с территории Армении ранен азербайджанский пограничник».