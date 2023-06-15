Азербайджанские пограничники попытались разместить свой флаг на территории Армении - Mediamax.am

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Азербайджанские пограничники попытались разместить свой флаг на территории Армении


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Ереван /Медиамакс/. Пограничная служба СНБ Армении сообщила, что сегодня группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвижения.

«15 июня около 08:40 группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Армении.

 

В результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка установки флага на территории Армении», - говорится в сообщении СНБ.

 

По состоянию на 10:00 ситуация относительно стабильная.

 

Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что «в результате обстрела с территории Армении ранен азербайджанский пограничник».

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