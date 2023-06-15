Азербайджанские пограничники попытались разместить свой флаг на территории Армении

Ереван /Медиамакс/. Пограничная служба СНБ Армении сообщила, что сегодня группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвижения.
«15 июня около 08:40 группа военнослужащих пограничной службы Азербайджана предприняла попытку продвинуться в направлении моста Хакари с целью установки флага на территории Армении.
В результате предпринятых армянской стороной мер было предотвращено продвижение азербайджанских военнослужащих и попытка установки флага на территории Армении», - говорится в сообщении СНБ.
По состоянию на 10:00 ситуация относительно стабильная.
Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила, что «в результате обстрела с территории Армении ранен азербайджанский пограничник».
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