В результате обстрела азербайджанской стороны в Ерасхе ранены двое иностранных граждан

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня в направлении общины Ерасх Араратской области.

«ВС Азербайджана, распространив около 11:30 дезинформацию о том, что ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на Ерасхском направлении, создав тем самым информационный повод, спустя 10-15 минут, около 11:45, начали стрельбу в том же направлении по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе с привлечением иностранных инвестиций.

Пострадали 2 иностранных гражданина»,- говорится в сообщении минобороны.