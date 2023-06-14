В результате обстрела азербайджанской стороны в Ерасхе ранены двое иностранных граждан - Mediamax.am

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В результате обстрела азербайджанской стороны в Ерасхе ранены двое иностранных граждан


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Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня в направлении общины Ерасх Араратской области.

«ВС Азербайджана, распространив около 11:30 дезинформацию о том, что ВС Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на Ерасхском направлении, создав тем самым информационный повод, спустя 10-15 минут, около 11:45, начали стрельбу в том же направлении по металлургическому заводу, строящемуся в Ерасхе с привлечением иностранных инвестиций.

 

Пострадали 2 иностранных гражданина»,- говорится в сообщении минобороны.

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