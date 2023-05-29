Давид Тоноян представил подробности событий 9 ноября 2020 года

Ереван /Медиамакс/. Находяшийся в заключении бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выступил сегодня с заявлением, в котором прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что 9 ноября 2020 года он не согласился подписать вариант трехстороннего заявления, в котором упоминались так называемые «анклавы».

В заявлении Давида Тонояна, в частности, говорится:

«По итогам совещания, состоявшегося у премьер-министра Армении вечером 9 ноября 2020 года, он принял решение не подписывать вариант трехстороннего заявления от 9 ноября, одновременно поручив мне, МИД и другим ведомствам донести эту позицию до наших российских партнеров.

Перед получением мною вышеупомянутого поручения, около 18:30 часов, Азербайджан сбил российский вертолет с территории Нахичевани, и пока не было полной информации об инциденте, из приемной премьер-министра Армении у меня состоялся довольно тяжелый разговор с российским коллегой.

После этого, когда выяснилось, что вертолет был сбит Азербайджаном, мы с российским коллегой в течение примерно 4 часов телефонных разговоров обсуждали темы «анклавов», находящихся за сотни километров от зоны конфликта, развертывания миротворческих сил, того, что армянские силы останутся на занимаемых ими позициях на момент вступления в силу режима прекращения огня, ширину Лачинского коридора и другие важные вопросы. Окончательный вариант согласованного документа - без упоминания «анклавов», был представлен премьер-министру Армении.

Что касается частых вопросов депутатов и журналистов вопросов о том, почему не был выполнен пункт о том, что армянские войска останутся на позициях по состоянию на 9 ноября и почему не был закрыт вопрос «анклавов», подчеркну, что произошедшее после 20 ноября 2020 года, когда я был освобожден от должности, в частности, вывод наших подразделений с занимаемых позиций в Сюнике, а также возвращение в повестку вопроса «анклавов», не имеет ничего общего с достигнутыми мною договоренностями.

О других подробностях я готов говорить только в Следственной комиссии парламента при условии участия премьер-министра Армении в открытом, публичном заседании, чтобы в факты не были искажены кем-либо в будущем».