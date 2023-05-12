Азербайджанcкие войска стреляли в направлении села Кут - Mediamax.am

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Азербайджанcкие войска стреляли в направлении села Кут


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Сегодня около 16:50 подразделения ВС Азербайджана обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия армянские позиции, расположенные около села Кут Гегаркуникской области.

Министерство обороны Армении сообщило, что подразделениями ВС Армении приняты соответствующие защитные и превентивные меры.

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