Азербайджанcкие войска стреляли в направлении села Кут

Ереван /Медиамакс/. Сегодня около 16:50 подразделения ВС Азербайджана обстреляли из крупнокалиберного стрелкового оружия армянские позиции, расположенные около села Кут Гегаркуникской области.
Министерство обороны Армении сообщило, что подразделениями ВС Армении приняты соответствующие защитные и превентивные меры.
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