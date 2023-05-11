Минобороны Армении: напряженность в Сотке заметно снизилась

Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 10:00 часов напряженность в Сотке заметно снизилась, сообщает минобороны Армении.
Сегодня начиная с 06:00 часов подразделения ВС Азербайджана обстреливали из артиллерийских и минометных средств армянские позиции в Сотке.
Армянская сторона сообщила о 3 раненых.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.