Минобороны Армении: напряженность в Сотке заметно снизилась

Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 10:00 часов напряженность в Сотке заметно снизилась, сообщает минобороны Армении.

Сегодня начиная с 06:00 часов подразделения ВС Азербайджана обстреливали из артиллерийских и минометных средств армянские позиции в Сотке.

Армянская сторона сообщила о 3 раненых.