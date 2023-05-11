Напряженность в Сотке сохраняется

Ереван /Медиамакс/. По состоянию на 09:45 часов подразделения ВС Азербайджана продолжают обстреливать из артиллерийских и минометных средств армянские позиции в Сотке.

«Распространенная азербайджанскими СМИ информация о том, что армянская сторона якобы использует иранские беспилотники, не соответствует действительности. Как мы сообщали ранее, на вооружении армянской стороны нет иранских беспилотников», - сообщили в Минобороны Армении.

По состоянию на 08:00 часов у армянской стороны было 3 раненых. Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по машине скорой помощи, перевозящей раненого военнослужащего, сообщает минобороны Армении.