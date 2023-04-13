В Армении задержан второй азербайджанский военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Сегодня обнаружен и задержан второй азербайджанский военнослужащий, перещедший на территорию Армении ранее на этой неделе, сообщает министерство обороны.

10 апреля минобороны Армении сообщило о задержании первого азербайджанского военнослужащего.

Выступая 12 апреля в парламенте премьер-министр Никол Пашинян заявил, что задержанный 10 апреля на территории Армении азербайджанский военнослужащий, «к настоящему времени не выразил желания вернуться».

«В результате проведенных следственных мероприятий очевидно, что военнослужащий азербайджанской армии со своим сослуживцем прибегли к бегству со своих позиций из-за давления и унижений со стороны других сослуживцев. Согласно нашим международным обязательствам, если человек в подобной ситуации не желает возвращаться, мы не можем его принудительно вернуть. По крайней мере, на данный момент военнослужащий такого желания не изъявил», - сказал премьер.