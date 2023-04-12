Пашинян: Азербайджанский военнослужащий не выразил желания вернуться - Mediamax.am

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Пашинян: Азербайджанский военнослужащий не выразил желания вернуться


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян заявил сегодня в парламенте, что задержанный 10 апреля на территории Армении азербайджанский военнослужащий, «к настоящему времени не выразил желания вернуться».

 

«В результате проведенных следственных мероприятий очевидно, что военнослужащий азербайджанской армии со своим сослуживцем прибегли к бегству со своих позиций из-за давления и унижений со стороны других сослуживцев. Согласно нашим международным обязательствам, если человек в подобной ситуации не желает возвращаться, мы не можем его принудительно вернуть. По крайней мере, на данный момент военнослужащий такого желания не изъявил», - сказал премьер.

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