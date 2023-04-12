Минобороны: у армянской стороны нет позиционных потерь

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что в течение ночи в общине Тех Сюникской области существенных нарушений режима перемирия противником зафиксировано не было.

Минобороны сообщает, что в результате азербайджанской провокации 11 апреля армянская сторона не имеет позиционных потерь.

Состояние троих из шести раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, троих – средней тяжести, тяжелое и крайне тяжелое.

Министерство обороны опубликовало имена военнослужащих, погибших при защите суверенной территории Армении:

Артур Аветисович Саакян (1999 г.р.)

Мкртич Арменович Арутюнян (1989 г.р.)

Генрик Вачаганович Кочарян (1997 г.р.)

Нарек Гагикович Саркисян (1994 г.р.).