Минобороны: у армянской стороны нет позиционных потерь

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что в течение ночи в общине Тех Сюникской области существенных нарушений режима перемирия противником зафиксировано не было.
Минобороны сообщает, что в результате азербайджанской провокации 11 апреля армянская сторона не имеет позиционных потерь.
Состояние троих из шести раненых военнослужащих оценивается как удовлетворительное, троих – средней тяжести, тяжелое и крайне тяжелое.
Министерство обороны опубликовало имена военнослужащих, погибших при защите суверенной территории Армении:
Артур Аветисович Саакян (1999 г.р.)
Мкртич Арменович Арутюнян (1989 г.р.)
Генрик Вачаганович Кочарян (1997 г.р.)
Нарек Гагикович Саркисян (1994 г.р.).
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.