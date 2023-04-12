В направлении села Тех произошла перестрелка: с армянской стороны есть погибшие и раненые

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли военнослужащих ВС Армении, проводивших инженерные работы в направлении общины Тех Сюникской области.

«Армянская сторона прибегла к ответным действиям. По предварительным данным, с армянской стороны есть жертвы и раненые»,- говорится в сообщении минобороны.