На территории Армении задержан азербайджанский военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана.

По сообщению минобороны, 10 апреля с 01:00 до 02:00 на территории Армении был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана.

«По его словам, с ним был еще один военнослужащий, работы по поиску которого продолжаются», - говорится в сообщении.

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что на границе Нахичевани и Армении в условиях плохой видимости пропали двое военнослужащих.