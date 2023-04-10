На территории Армении задержан азербайджанский военнослужащий - Mediamax.am

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На территории Армении задержан азербайджанский военнослужащий


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана.

По сообщению минобороны, 10 апреля с 01:00 до 02:00 на территории Армении был обнаружен и задержан военнослужащий ВС Азербайджана.

 

«По его словам, с ним был еще один военнослужащий, работы по поиску которого продолжаются», - говорится в сообщении.

 

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что на границе Нахичевани и Армении в условиях плохой видимости пропали двое военнослужащих.

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