Папикян и Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности

Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности.
В сообщении министерства обороны Армении говорится, что в телефонной беседе министры также обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес и касающихся оборонного сотрудничества.
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