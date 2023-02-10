Папикян и Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности - Mediamax.am

162 просмотров

Папикян и Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности.

В сообщении министерства обороны Армении говорится, что в телефонной беседе министры также обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес и касающихся оборонного сотрудничества.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Февраль 10, 2023 16:13
Папикян и Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности

Внешняя политика | Февраль 10, 2023 14:50
Мирзоян и Лавров обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки

Нагорный Карабах | Февраль 9, 2023 17:32
Пашинян представил Ховаеву гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023