Папикян и Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности

Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу обсудили вопросы региональной безопасности.

В сообщении министерства обороны Армении говорится, что в телефонной беседе министры также обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес и касающихся оборонного сотрудничества.