Азербайджан нарушил перемирие в направлении Гегаркуника

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, осуществив обстрел в направлении Гегаркуника.
«20 декабря, около 00:05, подразделения Вооруженных сил Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении села Кутакан Гегаркуникской области из стрелкового оружия разного калибра. С армянской стороны потерь нет», - говорится в сообщении Минобороны Армении.
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