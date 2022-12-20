Азербайджан нарушил перемирие в направлении Гегаркуника - Mediamax.am

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Азербайджан нарушил перемирие в направлении Гегаркуника


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Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, осуществив обстрел в направлении Гегаркуника.

«20 декабря, около 00:05, подразделения Вооруженных сил Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении села Кутакан Гегаркуникской области из стрелкового оружия разного калибра. С армянской стороны потерь нет», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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