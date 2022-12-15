Азербайджан открыл огонь в направлении Вардениса

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан нарушил режим прекращения огня.

Министерство обороны Армении сообщило, что 15 декабря около 01:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в направлении Норабака и Срашена в Гегаркуникской области.

У армянской стороны потерь нет.