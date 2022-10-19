В результате агрессии 13 сентября 29 армян считаются пропавшими без вести

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «в результате агрессии, совершенной Азербайджаном против Армении 13 сентября, 29 армян считаются пропавшими без вести».

Об этом он написал в Twitter.

Премьер отметил, что после первой Арцахской войны с армянской пропавшими без вести числятся 777 человек, а после войны 2020 года - 217.

«Надеемся, что Азербайджан будет сотрудничать для прояснения судьбы наших соотечественников», - написал Никол Пашинян.