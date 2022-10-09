Азербайджан обстрелял армянские позиции - Mediamax.am

2522 просмотров

Азербайджан обстрелял армянские позиции


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских военных позиций.

«6 октября около 14:20 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении строительной техники, задействованной в инженерных работах на армянских позициях, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

 

 

В результате обстрелов тэхника была повреждена», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 8, 2022 09:19
США приветствуют прогресс по повросу наблюдательской миссии ЕС в регионе

Внешняя политика | Октябрь 8, 2022 08:41
Российский дипломат назвал «невнятной» позицию Армении при голосовании

Внешняя политика | Октябрь 7, 2022 07:14
Макрон сделал заявление по итогам четырехсторонней встречи в Праге
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022