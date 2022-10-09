Азербайджан обстрелял армянские позиции

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских военных позиций.

«6 октября около 14:20 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении строительной техники, задействованной в инженерных работах на армянских позициях, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.

В результате обстрелов тэхника была повреждена», - говорится в сообщении.