Азербайджан обстрелял армянские позиции

Ереван /Медиамакс/. Министерство обороны Армении сообщило, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь в направлении армянских военных позиций.
«6 октября около 14:20 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении строительной техники, задействованной в инженерных работах на армянских позициях, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы.
В результате обстрелов тэхника была повреждена», - говорится в сообщении.
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