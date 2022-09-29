Индия поставит в Армению ракетные комплексы и другое вооружение

Ереван /Медиамакс/ Индия поставит в Армению «значительное количество» ракетных комплексов и других боеприпасов.
Индийская газета The Economic Times пишет, что правительства двух стран подписали ряд контрактов в начале сентября, и поставки будут реализованы в ближайшие месяцы.
По данным издания, Индия будет экспортировать в Армению ракетные системы залпового огня Pinaka.
Планируется также поставка противотанковых ракет и радаров Swathi, которые применяются для определения местоположения снарядов и ракет противника, их пусковых установок и позиций.
The Economic Times пишет, что общая сумма поставок составит 244 миллиона долларов.
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