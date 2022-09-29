Индия поставит в Армению ракетные комплексы и другое вооружение - Mediamax.am

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Индия поставит в Армению ракетные комплексы и другое вооружение


Фото: https://militaryleak.com/


Ереван /Медиамакс/ Индия поставит в Армению «значительное количество» ракетных комплексов и других боеприпасов.

Индийская газета The Economic Times пишет, что правительства двух стран подписали ряд контрактов в начале сентября, и поставки будут реализованы в ближайшие месяцы.

 

По данным издания, Индия будет экспортировать в Армению ракетные системы залпового огня Pinaka.

 

Планируется также поставка противотанковых ракет и радаров Swathi, которые применяются для определения местоположения снарядов и ракет противника, их пусковых установок и позиций.

 

The Economic Times пишет, что общая сумма поставок составит 244 миллиона долларов.

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