Франция направит делегацию для оценки ситуации на границе

Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Франции и Армении Себастьен Лекорню и Сурен Папикян обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном.

Об этом Себастьен Лекорню написал на своей странице в Фейсбук.

«Военные действия должны быть остановлены, а азербайджанские силы - вернуться на исходные позиции. Я сообщил, что французская делегация отправится в Армению для оценки ситуации на границе», - написал министр обороны Франции.