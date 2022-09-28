Франция направит делегацию для оценки ситуации на границе - Mediamax.am

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Франция направит делегацию для оценки ситуации на границе


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Ереван /Медиамакс/. Министры обороны Франции и Армении Себастьен Лекорню и Сурен Папикян обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном.

Об этом Себастьен Лекорню написал на своей странице в Фейсбук.

 

«Военные действия должны быть остановлены, а азербайджанские силы - вернуться на исходные позиции. Я сообщил, что французская делегация отправится в Армению для оценки ситуации на границе», - написал министр обороны Франции.

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