Азербайджан предоставит информацию о военнопленных 29 сентября

Ереван /Медиамакс/. Правительство Азербайджана запросило у Европейского суда дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных.

«В ответ на ряд ходатайств правительства Армении в Европейский суд о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана, правительство Азербайджана запросило у Европейского суда дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных.

Ходатайство было удовлетворено судом. Новый крайний срок для Азербайджана - 29 сентября», - говорится в сообщении представительства Армении по международно-правовым вопросам.