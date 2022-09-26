Азербайджан предоставит информацию о военнопленных 29 сентября - Mediamax.am

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Азербайджан предоставит информацию о военнопленных 29 сентября


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Правительство Азербайджана запросило у Европейского суда дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных.

«В ответ на ряд ходатайств правительства Армении в Европейский суд о применении промежуточных мер в отношении Азербайджана, правительство Азербайджана запросило у Европейского суда дополнительное время для предоставления полной информации о военнопленных.

 

Ходатайство было удовлетворено судом. Новый крайний срок для Азербайджана - 29 сентября», - говорится в сообщении представительства Армении по международно-правовым вопросам.

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