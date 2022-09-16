Президент Армении посетил Джермук

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Ваагн Хачатурян 15 сентября посетил Джермук, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся после азербайджанской агрессии.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эдуард Асрян и представители командного состава корпуса представили президенту оперативную обстановку.
Ваагн Хачатурян посетил боевые позиции и побеседовал с солдатами, несущими боевое дежурство.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.