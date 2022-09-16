Президент Армении посетил Джермук - Mediamax.am

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Президент Армении посетил Джермук


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Ваагн Хачатурян 15 сентября посетил Джермук, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, сложившейся после азербайджанской агрессии.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эдуард Асрян и представители командного состава корпуса представили президенту оперативную обстановку.

 

Ваагн Хачатурян посетил боевые позиции и побеседовал с солдатами, несущими боевое дежурство.

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