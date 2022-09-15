Папикян заявил Клаару, что агрессия была заранее спланированной провокацией

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил сегодня на встрече со спецпредставителем ЕС Тойво Клааром, что широкомасштабная агрессия против суверенной территории Армении 13 сентября была «заранее спланированной провокацией Азербайджана».

Пресс-служба минобороны сообщила, что Сурен Папикян подчеркнул необходимость адресной оценки имевшей место агрессии международным сообществом, в том числе – со стороны ЕС.

Тойво Клаар подтвердил готовность ЕС способствовать восстановлению переговорного процесса между сторонами и достижению договоренностей.