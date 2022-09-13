Минобороны Армении: противник не прекращает попыток продвижения - Mediamax.am

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Минобороны Армении: противник не прекращает попыток продвижения


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян заявил, что противник не прекращает попыток продвижения на армяно-азербайджанской границе.

«По состоянию на 08:00 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе существенных изменений не претерпела.

 

Противник продолжает применять артиллерию, минометы, беспилотники и крупнокалиберное стрелковое оружие в направлении Вардениса, Сотка, Артаниша, Ишханасара, Гориса и Капана - по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры. На некоторых участках границы продолжаются позиционные бои», - сказал пресс-секретарь.

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