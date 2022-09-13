Армения обратится к России, ОДКБ и в Совет безопасности ООН - Mediamax.am

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Армения обратится к России, ОДКБ и в Совет безопасности ООН


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсуждались шаги по противодействию агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении.

«Принято решение официально обратиться к Российской Федерации - для активации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

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