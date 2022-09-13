Армения обратится к России, ОДКБ и в Совет безопасности ООН

Ереван /Медиамакс/. Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности, на котором обсуждались шаги по противодействию агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении.

«Принято решение официально обратиться к Российской Федерации - для активации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совет Безопасности ООН», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.