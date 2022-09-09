Сурен Папикян обсудил в Пентагоне войну на Украине

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кал обсудили войну на Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Дэвида Херндона.

«Колин Кал принял Сурена Папикяна, чтобы обсудить пути укрепления американо-армянских отношений в области обороны. Колин Кал подчеркнул приверженность США миру и стабильности на Южном Кавказе. Кроме того, собеседники обсудили войну на Украине и возможные направления взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в сообщении.