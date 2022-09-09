Сурен Папикян обсудил в Пентагоне войну на Украине - Mediamax.am

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Сурен Папикян обсудил в Пентагоне войну на Украине


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кал обсудили войну на Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Дэвида Херндона.

 

«Колин Кал принял Сурена Папикяна, чтобы обсудить пути укрепления американо-армянских отношений в области обороны. Колин Кал подчеркнул приверженность США миру и стабильности на Южном Кавказе. Кроме того, собеседники обсудили войну на Украине и возможные направления взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в сообщении.

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Сурен Папикян обсудил в Пентагоне войну на Украине
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