Сурен Папикян обсудил в Пентагоне войну на Украине

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян и замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кал обсудили войну на Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Дэвида Херндона.
«Колин Кал принял Сурена Папикяна, чтобы обсудить пути укрепления американо-армянских отношений в области обороны. Колин Кал подчеркнул приверженность США миру и стабильности на Южном Кавказе. Кроме того, собеседники обсудили войну на Украине и возможные направления взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в сообщении.
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