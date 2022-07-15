Назначен начальник Генштаба Вооруженных сил Армении

Ереван /Медиамакс/. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Эдвард Асрян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил.
Медиамакс отмечает, что ранее генерал-майор Эдвард Асрян занимал должность начальника главного оперативного управления Генштаба-заместителя начальника Генштаба, с которой был освобожден 27 сентября 2021 года.
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