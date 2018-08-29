В одной из воинских частей обнаружен труп офицера

Ереван/Медиамакс/. Сегодня в районе 08:15, в воинской части N министерства обороны Армении обнаружено тело дежурного, старшего лейтенанта Карена Манвеловича Ованнисяна.
Согласно сообщению министерства обороны, он получил смертельное огнестрельное ранение в области подбородка и верхней части головы.
Для выяснения обстоятельств инцидента ведется расследование.
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