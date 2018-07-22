Министр обороны Армении обсудил инцидент в Панике с российскими военными

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян призвал уделять особое внимание формированию отношений с местным населением при осуществлении деятельности российской 102-й военной базы, особенно - во время мероприятий по боевой подготовке.
Согласно сообщению минобороны Армении, министр сказал об этом 20 июля, принимая заместителя начальника штаба Южного военного округа Российской Федерации, полковника Владимира Стехова и командира 102-й базы полковника Владимира Елканова, которых сопровождал командующий Объединенной группировкой вооруженных сил Армении и РФ, генерал-майор Тигран Парванян.
Владимир Стехов выразил сожаление в связи с инцидентом в селе Паник Ширакского марза и заверил, что командование базы впредь будет более осторожным и последовательным.
Министр обороны Армении проинформировал, что 22 июля посетит Паник и примет участие в мероприятиях по устранению последствий инцидента, говорится в сообщении военного ведомства.
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