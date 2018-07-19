Руководство российской базы принесло извинения министру обороны Армении

Ереван /Медиамакс/. Руководство дислоцированной в Армении российской военной базы принесло извинения за инцидент с участием российских военнослужащих, произошедший 17 июля у села Паник Ширакского марза.

18 июля министр обороны Армении Давид Тоноян принял временного поверенного в делах России в Армении Андрея Иванова, военного атташе РФ в Армении, генерал-майора Евгения Булавинцева и командира 102-й российской военной базы, полковника Владимира Елканова.



Министр обороны Армении потребовал представить подробную информацию об инциденте с участием российских военнослужащих.



«Согласно докладу Владимира Елканова, мероприятие было включено в план боевой подготовки базы на 2018 год, о котором руководство базы в соответствующем порядке проинформировало полномочные органы Армении. В то же время, учитывая, что при выборе места проведения мероприятия не были учтены все обстоятельства причинения возможного беспокойства местным жителям, российская сторона официально принесла извинения и заверила, что отныне будет более последовательной при планировании мероприятий, проводимых за пределами российской военной базы и информирования о них. Давид Тоноян призвал более тесно сотрудничать с министерством обороны Армении и местными властями в подобных вопросах и уделять больше внимания укреплению дружественных отношений с гражданским населением», - говорится в сообщении минобороны Армении.