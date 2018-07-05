В министерстве обороны Армении обсудили сотрудничество с FAST

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня исполнительного директора Научно-технологического фонда Армении (FAST) Армена Оруджяна.

Согласно сообщению министерства обороны, были представлены миссия, основные направления деятельности и программы фонда.

Собеседники обсудили возможности сотрудничества министерства обороны и фонда, перспективы внедрения инновационных технологий в вооруженных силах и разработки новых образовательных программ для военнослужащих.

Общество | 2018-04-12 17:56:56 Фонду FAST исполнился год

FAST был учрежден в качестве платформы стимулирования науки и технологий, создания благоприятной среды для венчурного капитала и инноваций, развития образования.

Основная миссия фонда - создание благоприятной экосистемы для стимулирования технологической инновации и научного прогресса в Армении и за ее пределами.