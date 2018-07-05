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В министерстве обороны Армении обсудили сотрудничество с FAST



Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня исполнительного директора Научно-технологического фонда Армении (FAST) Армена Оруджяна.

Согласно сообщению министерства обороны, были представлены миссия, основные направления деятельности и программы фонда. 

 

Собеседники обсудили возможности сотрудничества министерства обороны и фонда, перспективы внедрения инновационных технологий в вооруженных силах и разработки новых образовательных программ для военнослужащих.

 

Фонду FAST исполнился год

 

FAST был учрежден в качестве платформы стимулирования науки и технологий, создания благоприятной среды для венчурного капитала и инноваций, развития образования. 

 

Основная миссия фонда -  создание благоприятной экосистемы для стимулирования технологической инновации и научного прогресса в Армении и за ее пределами. 

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