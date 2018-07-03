В министерстве обороны обсудили развитие армяно-иранских связей в оборонной сфере

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджада.
В министерстве обороны отметили, что посол Ирана выразил надежду, что отныне также продолжится естественный ход развития армяно-иранских отношений в сфере безопасности и обороны.
Стороны обсудили вопросы армяно-иранского сотрудничества, представляющие двусторонний интерес и касающиеся региональной безопасности.
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