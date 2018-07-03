603 просмотров

В министерстве обороны обсудили развитие армяно-иранских связей в оборонной сфере


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня посла Ирана в Армении Сейеда Казема Саджада.

В министерстве обороны отметили, что посол Ирана выразил надежду, что отныне также продолжится естественный ход развития армяно-иранских отношений в сфере безопасности и обороны.

Стороны обсудили вопросы армяно-иранского сотрудничества, представляющие двусторонний интерес и касающиеся региональной безопасности.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июль 3, 2018 17:50
Армения - хороший партнер США, заявил Ричард Миллс

Армия и Полиция | Июль 3, 2018 15:45
В министерстве обороны обсудили развитие армяно-иранских связей в оборонной сфере

Общество | Июль 3, 2018 13:04
Июньский рейтинг политиков в онлайн-СМИ Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe