677 просмотров

Тоноян сообщил посредникам о передвижении ВС Азербайджана



Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шофера и Стефана Висконти.

Согласно сообщению министерства обороны, Давит Тоноян отметил, что Азербайджан периодически продолжает действия по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения, в частности, ведет снайперский огонь, что приводит к новым жертвам. 

 

Мнацаканян представил посредникам провокации Баку

 

Обсуждалось также недавнее передвижение позиций Вооруженных сил Азербайджана в Нахиджеване. 

 

Давит Тоноян подчеркнул, что Армения продолжает быть сторонником безоговорочного соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения посредством внедрения всесторонних мер по укреплению взаимного доверия. 

 

Министр отметил, что Вооруженные силы Армении бдительно следят за ситуацией и контролируют любые передвижения. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Июнь 13, 2018 18:05
Тоноян сообщил посредникам о передвижении ВС Азербайджана

Нагорный Карабах | Июнь 13, 2018 16:29
Масис Маилян: Трехсторонний формат доказал свою эффективность

Общество | Июнь 13, 2018 15:16
Армен Саргсян посетил Дадиванк
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe