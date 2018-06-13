Тоноян сообщил посредникам о передвижении ВС Азербайджана

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шофера и Стефана Висконти.
Согласно сообщению министерства обороны, Давит Тоноян отметил, что Азербайджан периодически продолжает действия по дестабилизации ситуации на линии соприкосновения, в частности, ведет снайперский огонь, что приводит к новым жертвам.
Обсуждалось также недавнее передвижение позиций Вооруженных сил Азербайджана в Нахиджеване.
Давит Тоноян подчеркнул, что Армения продолжает быть сторонником безоговорочного соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения посредством внедрения всесторонних мер по укреплению взаимного доверия.
Министр отметил, что Вооруженные силы Армении бдительно следят за ситуацией и контролируют любые передвижения.
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